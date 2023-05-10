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Три ребенка пострадали в ДТП в Югре за прошедшие выходные дни

За минувшие выходные на дорогах Югры зарегистрировали шесть ДТП

Три ребенка пострадали в ДТП в Югре за прошедшие выходные дни
Фото: ГАИ Югры

На дорогах Югры с 6 по 9 мая произошло шесть ДТП, в которых семь человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. Так, в субботу, 6 мая, в Ханты-Мансийске 21-летняя женщина на «Chevrolet» наехала на трехлетнюю девочку, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

«В эти же сутки, в городе Нижневартовск, около 17:30, 22-летний водитель «Kia», не предоставил преимущество в движении 13-летнему мальчику, переходящему проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», − сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Третье ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло вечером 7 мая в Сургуте. 33-летний водитель «Nissan» сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 189, комментариев: 0
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