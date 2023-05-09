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​Югорский кедр вновь поборется за звание главного дерева России

250-летний кедр из ХМАО вновь поборется на звание «Российского дерева года»

​Югорский кедр вновь поборется за звание главного дерева России
Фото: Депнедра ХМАО

Кедр из парка «Самаровский чугас» вновь поборется за звание главного дерева России. Проголосовать за кедр можно до 1 августа на сайте «Дерево года». Он зарегистрирован под номером 20 и называется «Кедр „Кос“.

Кедровая сибирская сосна высотой 55 метров растет недалеко от Ханты-Мансийска, рядом с родником Затонский. По подсчетам специалистов, ей около 250 лет.

В прошлом году югорский кедр также участвовал в конкурсе и даже вошел в десятку лидеров, однако завоевать призовое место ему не удалось.

«Российское дерево года» - ежегодный конкурс по выбору главного дерева страны, который проводится с 2017 года. В конкурсе принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием страны.


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09 мая в 11:04, просмотров: 1375, комментариев: 0
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