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​В Югре до 15 сентября отремонтируют 46 километров трасс

46 километров трасс отремонтируют в югорских городах до 15 сентября

​В Югре до 15 сентября отремонтируют 46 километров трасс
Фото: телеграм-канал "Югра-официально"

В ХМАО отремонтируют около 46 километров трасс. Завершить работы планируется до 15 сентября, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«В Сургуте уже вовсю идут работы. Всего сделают более 6,5 километров дорог и свыше 5 километров тротуаров. А также переустроят сети ливневой канализации, асфальтирования, установят светофоры, освещение, благоустроят и озеленят территорию», - говорится в сообщении.

Работы также запланированы в Ханты-Мансийске, где починят свыше 30 км трасс. А в Нижневартовске обслужат три дороги: специалисты выполнят частичную замену бордюрного камня, проложат асфальт и обочины.


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Сегодня в 16:12, просмотров: 137, комментариев: 0
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