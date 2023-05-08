Дождь и мокрый снег прогнозируются на территории ХМАО 9 мая

В Югре в ближайшие дни ожидается не самая приятная погода. Синоптики прогнозируют порывистый ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник, 9 мая, ожидаются переменная облачность и местами небольшие осадки: дождь, мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью составит -1-6 градусов, днем +7+12 градусов. Ветер подует с западной стороны с порывами до 12-25 м/с.

В среду, 10 мая, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, мокрый снег. Ночью столбик термометра покажет -1+4 градуса, днем воздух прогреется до +5+10 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15-18 м/с.

В четверг, 11 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью местами пройдет кратковременный дождь, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -1+4 градуса, днем потеплеет до +7+12 градусов. Ветер с порывами до 7-12 м/с подует с севера.