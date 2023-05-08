В Югре за сутки выявили 99 новых случаев коронавируса, один пациент умер

В 18 муниципалитетах Югры за сутки выявили 99 новых случаев коронавируса. Из них в Сургуте - 36, Ханты-Мансийске - 22, Лангепасе - 7. В других городах и поселках ХМАО зарегистрировано от 1 до 3 новых заболевших.

На момент выявления у 93 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 6 - пневмония, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один человек. Общее число жертв инфекции выросло до 2 618. Выздоровели за сутки 129 пациентов, за весь период пандемии – 265 633 югорчанина.