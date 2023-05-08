Движение ограничат в городах и поселках Югры 9 мая

В городах и поселках ХМАО 9 мая ограничат движение для проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Югры, движение автотранспорта будет ограничено в следующих муниципальных образованиях:

Белоярский район:

с.п. Верхнеказымский

– 03.00-16.00 – площадь сельского дома культуры «Гротеск»;

– 13.00-16.00 – улицы с.п. Верхнеказымский;

с.п. Полноват

– 10.00-13.00 – площадь центра культуры и спорта «Созвездие»;

с.п. Сосновка

– 10.00-13.00 – район Администрации сельского поседения – «Сквер памяти»;

с.п. Сорум

– 09.30-13.00 – «Парк Победы», ул. Таежная;

г. Белоярский:

– 10.00-13.00 – площадь Центра культуры и досуга, концертный зал «Камертон», ул. Центральная;

– 10.00-13.00 – ул. Центральная – «Сквер Победы»;

– 13.00-14.00 – ул. Центральная.

Березовский район:

п.г.т. Березово

– 12.00-13.00 – ул. Ленина, Первомайская, Дуркина.

Когалым:

– 09.00-13.00 – ул. Сибирская: на участке от перекрестка ул. Сибирская – ул. Бакинская – пр. Сопочинского – ул. Ленинградская до д. 13 по ул. Сибирская.

Кондинский район:

п. Куминский

– 14.15-15.00 – ул. Школьная;

п. Междуреченский

– 06:00-16:00 – ул. Сибирская, Ленина, Толстого, Гагарина и Волгоградская.

Нижневартовский район:

п.г.т. Излучинск

– 10.30-11.30 – ул. Таёжная и Энергетиков.

Нижневартовск:

– 07.00-17.00 – пр. Победы: от ул. Омская до ул. Г.И. Пикмана; ул.60 лет Октября: от ул. Нефтяников до ул. Менделеева; по ул. Г.И. Пикмана: от гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири» до ул. Мусы Джалиля.

Сургут:

– 09.00-13.00 – ул. Гагарина: от дома №24 до пересечения с ул. Энгельса.

Урай:

– 11.30-12.30 – стадион «Нефтяник», ул. Мира, ул. Ленина, ул. Яковлева, ул. Узбекистанская.

Ханты-Мансийск:

– 09.00-19.00 – ул. Ленина: на участке от ул. Свердлова до ул. Дзержинского; ул. Дзержинского: от ул. Ленина до ул. Чехова; ул. Мира: от ул. Дзержинского до ул. Строителей; ул. К.Маркса: от ул. Свердлова до ул. Чехова.

Югорск:

– 04.00 до 19.00 – ул. Железнодорожная и ул. 40 лет