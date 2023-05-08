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​В ХМАО борются с лесным и природным пожарами

16 лесных и ландшафтных пожаров ликвидировали в Югре за неделю

​В ХМАО борются с лесным и природным пожарами
Фото: телеграм-канал "Депнедра Югры"

В Югре, по данным на утро 8 мая, действуют один лесной и один ландшафтный пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«По состоянию на 09.00 8 мая, в регионе проводятся работы по тушению одного лесного пожара на площади 12 га в Кондинском районе и одного ландшафтного возгорания на площади 4 га в Сургутском районе», - говорится в сообщении.

К ликвидации лесного пожара привлечены 10 сотрудников авиапожарной службы Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры. В тушении ландшафтного участвуют 6 человек.

За прошлую неделю, с 1 по 8 мая, В Югре ликвидировали 5 лесных пожаров на площади 22,21 га и 11 ландшафтных на площади 983 га. Причиной пожаров, по данным ведомства, стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности на природе.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 22,21 га и 28 ландшафтных на площади 1665,5 га.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 77, комментариев: 0
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