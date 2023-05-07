В Югре 8 мая ожидается сильный ветер

Росгидромет предупреждает югорчан о сильном ветре. Так, по прогнозам синоптиков, 8 мая порывы ветра будут достигать до 24 метров в секунду.

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра:

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

отключите электричество, газ и перекройте водопровод;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;

не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал Вас на улице: