В Югре 8 мая ожидается сильный ветер

Росгидромет предупреждает югорчан о сильном ветре. Так, по прогнозам синоптиков, 8 мая порывы ветра будут достигать до 24 метров в секунду.
МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра:
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- отключите электричество, газ и перекройте водопровод;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;
- не пользуйтесь лифтом.
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.