В ХМАО ребенок перевел 17 тысяч мошенникам с карты своего отца

Шестилетний житель Пыть-Яха перевел 17 тысяч мошенникам со счета своего отца. Как рассказали представители ОМВД, ребенок скачивал игры на мобильный телефон мужчины и во время этого открыл банковское приложение для их оплаты. Затем смартфон перестал работать, а когда его перезагрузили, официальное приложение банка исчезло.

«После удаления скаченных сыном игр с телефона, мужчина заново установил приложение банка, в котором обнаружил списание денежных средств, совершенных двумя транзакциями в общей сумме 17 тысяч рублей на неизвестные счета», – комментируют ситуацию в полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить наказание до шести лет лишения свободы.