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Ребенок в Югре скачивал игры на телефон отца и нечаянно перевел 17 тысяч аферистам

В ХМАО ребенок перевел 17 тысяч мошенникам с карты своего отца

Ребенок в Югре скачивал игры на телефон отца и нечаянно перевел 17 тысяч аферистам
Фото: unsplash.com

Шестилетний житель Пыть-Яха перевел 17 тысяч мошенникам со счета своего отца. Как рассказали представители ОМВД, ребенок скачивал игры на мобильный телефон мужчины и во время этого открыл банковское приложение для их оплаты. Затем смартфон перестал работать, а когда его перезагрузили, официальное приложение банка исчезло.

«После удаления скаченных сыном игр с телефона, мужчина заново установил приложение банка, в котором обнаружил списание денежных средств, совершенных двумя транзакциями в общей сумме 17 тысяч рублей на неизвестные счета», – комментируют ситуацию в полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить наказание до шести лет лишения свободы.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 254, комментариев: 0
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