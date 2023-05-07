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В Югре сначала сезона 36 человек оказались укушены клещами

В Кондинском районе клещи нападали на людей чаще всего

В Югре сначала сезона 36 человек оказались укушены клещами
Фото: pixabay.com

36 югорчан стали жертвами укуса клеща. Больше всего случаев зафиксировали в Кондинском районе – 17. Четыре человека пострадали в Ханты-Мансийском районе, три в Урае и Сургуте, двое в Советском районе, по одному в Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягани, Лангепасе, Белоярском и Пыть-Яхе. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

«Удельный вес детей в структуре пострадавших составляет 8,3%. Не были привиты против клещевого энцефалита 10 пострадавших, в том числе трое детей, в связи с чем им был введен противоклещевой иммуноглобулин», – сообщают санврачи.

Чаще всего клещи нападали в лесу, также были зафиксированы случаи в черте поселков и города, на кладбищах, дачах и садовых участках.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 123, комментариев: 0
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