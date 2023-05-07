В Югре продолжается экологическая акция по сбору батареек

Школьники ХМАО за учебный год сдали 5450 килограмм батареек в рамках акции «Сдавайте батарейки в Югре». Регоператору в этом проекте важно, чтобы батарейка отправилась не на полигон для отходов, а в реальную переработку, не нанося вред окружающей среде.

Больше всего удалось собрать отработанных аккумуляторов в Ханты-Мансийске – ученики принесли в пункты 2330 кг. На втором месте оказался Сургут – 1 922 кг, на третьем Нижневартовск – 1198 кг.

«До окончательного подведения итогов проекта у школьников округа остался месяц. В июне за накопленными батарейками в округ приедет спецтехника завода-переработчика ГК «Мегаполисресурс» из Челябинска. Батарейки на этом заводе перерабатываются на 94% – становясь новыми видами сырья (черный лом, порошки цинковые и медный)», – рассказали представители АО «Югра-Экология».

В проекте «Сдавайте батарейки в Югре» участвует 150 школ из 18 городов и поселков Югры. В сентябре в школы были направлены специализированные боксы и мешки для накопления использованных батареек. В течение года ребята приходили на лекции в экоцентры «Югра Собирает», на которых специалисты АО «Югра-Экология» рассказывали, почему нельзя выбрасывать батарейки в общий контейнер для отходов, показывали видео процесса переработки на заводе.