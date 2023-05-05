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Югорчане помогут тушить природные пожары в Свердловской области

​Югорчане отправились в Свердловскую область тушить природные пожары

Югорчане помогут тушить природные пожары в Свердловской области
Фото: телеграм-канал "Депнедра Югры"

Лесные пожарные Югры помогут в борьбе с природными пожарами в Свердловской области. В соседний регион выехали 45 специалистов из Белоярского и Советского филиалов окружной Базы авиационной и наземной охраны лесов, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

В Свердловской области сложилась тяжелая ситуация с природными пожарами. По данным на 00.00 5 мая, в регионе действовало 23 пожара на землях лесного фонда на площади 2 236 га, а также по одному возгоранию на землях обороны и безопасности и землях населенных пунктов площадью 55 и 13 га соответственно. В области введен режим ЧС. Обстановка осложняется жаркой погодой.

В Югре, по данным на 15 часов 5 мая, действующих лесных и ландшафтных пожаров нет.


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Сегодня в 17:30, просмотров: 147, комментариев: 0
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