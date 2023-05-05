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В доме югорчанина после капремонта участились коммунальные аварии

Порывы на трубопроводе начали происходить в доме югорчанина после некачественного капремонта

В доме югорчанина после капремонта участились коммунальные аварии
Фото: pixabay

Житель Лангепаса обратилась в прокуратуру с жалобой на регулярные порывы на трубопроводе в его доме. В ходе проверки выяснилось, что в 2018 году в многоквартирном доме прошел капитальный ремонт, в том числе были отремонтированы системы горячего водоснабжения. Однако осмотр технического состояния общедомового трубопровода показал нарушение его целостности. Таким образом, пришли к выводу в прокуратуре, ремонт был выполнен некачественно.

«В результате допущенных нарушений неоднократно происходили порывы на трубопроводе», - подчеркивают в ведомстве.

Прокурор Лангепаса обратился в суд с требованием обязать Югорский фонд капремонта провести необходимые работы по капитальному ремонту в рамках гарантийных обязательств. Суд иск удовлетворил. Теперь регоператору по капитальному ремонту предстоит полностью заменить трубопровод системы горячего водоснабжения.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 103, комментариев: 0
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