Злые комментаторы оставили сотрудниц югорского МЧС без конкурса

Конкурс «Мисс весна МЧС Югры – 2023» отменили из-за агрессивных комментариев. Люди обвиняют участников конкурса в накрутке голосов. При этом организаторы собрали, что совещание стало поводом для обсуждения как дружественное и «легкое».

« К сожалению, многие восприняли данный конкурс очень серьезно, что относится к негативу и оскорблениям среди комментаторов. Что не допустимо! Мы ожидаем, все, кто принял участие в конкурсе, нас поймает! Приносим свои извинения за потраченное время и эмоции. Большое спасибо участникам. Всякая из вас прекрасна! И большое спасибо активным подписчикам! » – обнаружен в окружающем МЧС.