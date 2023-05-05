71 случай коронавируса выявили в ХМАО за минувшие сутки

В 16 муниципалитетах Югры за последние сутки выявили 71 нового заболевшего коронавирусом. Больше всего в Ханты-Мансийске - 16, Сургуте - 9 и Ханты-Мансийском районе - 8. В других городах и муниципалитетах округа зафиксировано от 1 до 6 новых случаев заражения.

На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 - пневмония, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечились за сутки 119 человек, за весь период пандемии – 265 504 югорчанина. Скончались от ковида за весь период 2 617 пациентов.