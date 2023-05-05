XIV международный IT-форум пройдет в Ханты-Мансийске

Очередной и уже XIV по счету международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 июня, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Ожидается, что на мероприятие приедут участники из 45 стран и всех регионов России – около трех тысяч человек. Это будут представители дипломатических ведомств, министерств и местных властей стран БРИКС, ШОС, СНГ, Африки, Латинской Америки, а также эксперты в сфере IT.

В центре повестки дня будут вопросы цифровой трансформации отраслей экономики, импортонезависимости, кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала. Всего будет около 50 мероприятий – стратегических сессий, панельных дискуссий, круглых столов, конференций. Продолжится и появившаяся год назад площадка форума для юных любителей информационных технологий –профориентационный форум для детей и молодежи «Юниор IT – шаг к новым возможностям». Более подробная информация и трансляция мероприятий на сайте https://итфорум.рф и в социальной сети «ВКонтакте»https://vk.com/itforumugra.