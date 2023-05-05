В Урае 8-летний мальчик выпал из окна 4 этажа

В Урае проводится проверка по факту выпадения ребенка из окна. Предварительно установлено, что 8-летний мальчик забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала и выпала из окна вместе с ребенком, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО

«4 мая в Урайский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что 8-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате выпадения из окна 4 этажа. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.