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​В Ханты-Мансийске открыли «Космодром детства»

В Югре завершилась космическая смена «Дежурный по планете»

​В Ханты-Мансийске открыли «Космодром детства»
Фото ugra-tv.ru

В Югре завершена пятая Всероссийская космическая смена «Дежурный по планете», и ее материальным итогом для Ханты-Мансийска стала научная площадка «Космодром детства», открытая в школе № 6 им. Н. И. Сирина. Ее открытие анонсировала Наталья Комарова в ходе встречи с участниками смены на базе технопарка высоких технологий, в этом же мероприятии участвовал космонавт, уроженец Нижнерватовска и Герой России Сергей Рыжиков.

«На «Космодроме детства» мы будем проводить не только очные, но и виртуальные экскурсии, онлайн-мастер-классы для учеников других школ города. После того как площадка будет установлена в школьном дворе, будет реализована программа «Доступная среда», и туда будут приходить родители с детьми на прогулку», – цитирует директора школы № 6 им. Н.И. Сирина Светлану Москвину департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Всего на «Космодроме детства» работает 19 обучающих и декоративных модулей, помогающих познавать космос. Это третья подобная площадка в России, первые две появились в Крыму и Ленинградской области.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 71, комментариев: 0
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