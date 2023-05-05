В Югре завершился один крауд-проект и стартовал другой. Его объявила Наталья Комарова: «Друзья, подведены итоги крауд-проекта «Югра на пульсе». В апреле югорчане внесли 178 идей по развитию окружной спортивной инфраструктуры, повышению качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Продолжаем работу в других сферах. В регионе стартовал крауд-проект «Югра культурная». Это возможность дать новый импульс работе региональных музеев, театров, библиотек, концертных залов, центров народного творчества и других учреждений. Креативные идеи помогут организациям культуры быть такими, какими ждете их вы, уважаемые земляки».

Продлится сбор идей до 25 мая. Он будет идти в несколько этапов: «Предлагай», Улучшай» и «Голосуй». Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, «Предлагай» – это этап генерации идей, он будет идти до 24 мая. В его рамках можно будет внести предложения по инфраструктуре, образованию, медиа и мероприятиях в сфере культуры. Параллельно экспертное сообщество будет собирать самые интересные инициативы, которые отправятся в этап «Улучшай» – там югорчане смогут предложить качественные корректировке к отобранным проектам. И финал – «Голосуй», где жители округа поддержат лучшие идеи.

Итоги будут объявлены 26 мая на портале «Открытый регион – Югра».