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​Вакцинацию от кори в Югре прошли свыше 20 тысяч жителей

Свыше 20 тысячи югорчан привились от кори с начала года

​Вакцинацию от кори в Югре прошли свыше 20 тысяч жителей
Фото: pixabay

Вакцинацию от кори в Югре с начала этого года прошли 20,2 тыс. человек, что составляет около 40% от годового плана. Об этом журналистам сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«В регионе привито от кори в текущем году около 40% от плана на текущий год - более 20,2, тыс. человек совокупного населения. При этом в 2022 году против кори было привито свыше 62 тыс. человек, что почти на 8% выше изначально планируемого», - рассказали ТАСС в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что в Югре выявили первый в этом году случай кори. Заболел непривитый ребенок. «В Югре зарегистрирован один случай заболевания корью у ребенка, прибывшего из Республики Дагестан (завозной случай). Он был не привит из-за официального отказа родителей», - уточнили в депздраве.

Ранее специалисты „Гемотеста“ сообщили, что у 80% пациентов, проверивших свой иммунитет к кори в Югре, нет защиты от вируса. В целом по стране, по данным организации, этот показатель составил 72%.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 93, комментариев: 0
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