В Роспотребнадзоре ХМАО дали рекомендации по выбору и приготовлению шашлыка

В России ожидаются очередные продолжительные выходные. В преддверии праздников в Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как правильно выбрать и приготовить шашлык, чтобы было не только вкусно, но и безопасно.
Правила при выборе мяса:
- Выбирайте нежирное мясо – говядину, курицу;
- Приобретайте мясо и полуфабрикаты из него в местах организованной торговли (торговые предприятия, рынки, ярмарки);
- Проверяйте срок годности, оценивайте внешний вид продукта перед его приобретением. Мясо не должно иметь посторонних запахов, включений; свежее охлажденное мясо - сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь не должно быть влажным и липким;
- Охлажденное мясо должно храниться на охлаждаемом прилавке или в холодильной установке при температуре не выше +6 С, замороженное - не выше -18 С;
- Внимательно ознакомьтесь с информацией о дате выпуска товара, условиях хранения и сроке годности, а также составе полуфабриката. В составе товара обязательно указываются консерванты (при их наличии в продукте) - лучше, если это будет лимонная кислота. Убедитесь, что в составе нет фосфатов, а наличие в составе Е450 говорит само за себя - это влагоудерживающий агент.
Правила при приготовлении шашлыка:
- Заготавливайте полуфабрикаты и маринуйте мясо дома накануне выезда на природу;
- Для уверенности в безопасности шашлыка обильно сдобрите мясо специями. Обеззараживающими свойствами обладают красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица;
- Соблюдайте правила личной гигиены: перед началом приготовления пищи необходимо тщательно вымыть руки, прибрать волосы;
- Для нарезки овощей и мяса используйте раздельный чистый инвентарь (ножи, доски);
- Не оставляйте нарезанные овощи, маринованное мясо в тепле. Данная продукция должна храниться в холодильнике;
- Во избежание проникновения в еду насекомых, грызунов и других животных, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, обязательно закрывайте пищу в герметичные пластиковые контейнеры или заворачивайте в пищевую пленку;
- Для транспортировки маринованного мяса желательно использовать термоконтейнеры или термосумки для поддержания оптимальной температуры хранения продукции;
- В качестве горючего материала при жарке мяса и овощей на мангале используйте древесный уголь;
- Обязательно запаситесь необходимым количеством чистой воды питьевого качества для соблюдения правил личной гигиены при приготовлении и употреблении блюд;
- Готовую продукцию складывайте в чистую посуду (одноразовую).