В Роспотребнадзоре ХМАО дали рекомендации по выбору и приготовлению шашлыка

В России ожидаются очередные продолжительные выходные. В преддверии праздников в Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как правильно выбрать и приготовить шашлык, чтобы было не только вкусно, но и безопасно.

Правила при выборе мяса:

Выбирайте нежирное мясо – говядину, курицу;

Приобретайте мясо и полуфабрикаты из него в местах организованной торговли (торговые предприятия, рынки, ярмарки);

Проверяйте срок годности, оценивайте внешний вид продукта перед его приобретением. Мясо не должно иметь посторонних запахов, включений; свежее охлажденное мясо - сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь не должно быть влажным и липким;

Охлажденное мясо должно храниться на охлаждаемом прилавке или в холодильной установке при температуре не выше +6 С, замороженное - не выше -18 С;

Внимательно ознакомьтесь с информацией о дате выпуска товара, условиях хранения и сроке годности, а также составе полуфабриката. В составе товара обязательно указываются консерванты (при их наличии в продукте) - лучше, если это будет лимонная кислота. Убедитесь, что в составе нет фосфатов, а наличие в составе Е450 говорит само за себя - это влагоудерживающий агент.

Правила при приготовлении шашлыка: