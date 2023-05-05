Клещи в Югре уже проснулись, на общественных территориях началась акарицидная обработка

На 27 апреля в Югре зафиксировали 14 случаев укуса клещей, правда, из них пять – «привозные», то есть люди подцепили кровососов по пути из других регионов домой. Пока основная часть присасываний членистоногих к человеку происходит в лесу, но есть и городские случаи, с ними призвана бороться акарицидная обработка. На вопросы югорчан по этому поводу ответила замруководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева. Эфир прошел на базе Центра управления регионом.

«Важно сейчас обратиться к обязательствам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ответственных за содержание участков земли. В силу санитарных правил по профилактике инфекционных болезней, юридические лица обязаны расчистить территории, где будет проводиться акарицидная обработка. У парков и скверов тоже есть балансодержатели, которые отвечают за содержание и состояние территории. От того, как территория подготовлена, будет зависеть эффективность акарицидных обработок. Призываем всех провести субботник и подготовить территории», – сказала Инна Кудрявцева.

Она также пояснила, можно ли сейчас, когда клещи уже стали активными, прививаться от клещевого энцефалита. Подробности смотрите в эфире.