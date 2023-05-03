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На 18% выросло число вакансий в Югре за год

Нижневартовск стал лидером в ХМАО по числу вакансий

На 18% выросло число вакансий в Югре за год
Фото: ru.freepik.com

Количество вакансий на рынке труда в Югре за год увеличилось на 18%, сообщает пресс-служба окружного правительства в своем телеграм-канале. Лидером по количеству вакантных мест стал Нижневартовск (5 272 вакансии), следом идут Сургут (3 411) и Нефтеюганск (2 756).

«В то же время уровень безработицы в регионе снизился на 16%, а наиболее заметное уменьшение зафиксировано в Нефтеюганском районе, Мегионе и Лангепасе», - говорится в сообщении.

В марте текущего года в Югре было открыто на 21% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми востребованными у работодателей сферами стали «Продажи», «Строительство и недвижимость» и «Рабочий персонал».


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Сегодня в 15:49, просмотров: 97, комментариев: 0
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