35% югорчан выступают против аренды электросамокатов

Треть жителей ХМАО (35%) выступают против аренды электросамокатов. По их мнению, водители электросамокатов представляют опасность для пешеходов и других водителей, поскольку не соблюдают скоростной режим и лихо носятся по улицам. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

«‎Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамкатов (47%). Противников же подобного решения больше всего среди жителей Югры моложе 34 лет (50%)», - говорится в исследовании.

В целом по России запрет аренды электросамокатов поддержали 37%. Против запретов выступили 34% опрошенных, 29% затруднились дать ответ.

Ранее в МЧС России назвали основные запреты при использовании электросамокатов. В частности, запрещается самостоятельно передвигаться детям до 14 лет, брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки, разбирать и модернизировать самокат самостоятельно, а также ездить в дождь. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы.