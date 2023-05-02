Экс-полицейскую из ХМАО приговорили к штрафу за мошенничество с пенсией

В ХМАО прошел суд над бывшей сотрудницей ОМВД России по Октябрьскому району. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, подсудимая была получателем пенсии по инвалидности с применением районного коэффициента - 1,5. Данный коэффициент начисляется только при условии фактического проживания в местности, где при начислении пенсии применяется соответствующий районный коэффициент.

«Будучи зарегистрированной в Октябрьском районе, подсудимая выехала на постоянное проживание за пределы местности, приравненной к районам Крайнего Севера. При этом о факте перемены своего места жительства она не сообщила в УМВД России по ХМАО-Югре», - отметили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, экс-полицейская продолжила получать пенсию с применением районного коэффициента. Суд установил, что она незаконно получила почти 300 тыс. рублей.

Подсудимой назначили наказание в виде штрафа.