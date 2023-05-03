В Югре действует система квот для льготного поступления в вузы

Количество бюджетных мест в вузах Югры планомерно увеличивается – за три года их стало больше на 1 700, или 21,3 процента. Причем рост происходит в приоритетных для социально-экономического развития специальностей, рассказал в ходе эфира Центра управления регионом директор департамента образования и науки автономного округа Алексей Дренин.

В Югре действует обширная система льгот и квот при поступлении в вузы. Например, имеется квота для абитуриентов, идущих на целевое обучение. «Ребята, поступая, заключают тройственный договор с работодателем и вузом, в соответствии с которым после завершения обучения они должны отработать от трех до пяти лет. Обязательства взаимные. Если одна из сторон не выполняет условия соглашения, она компенсирует вузу стоимость обучения. Отмечу, если в ходе обучения студент отчисляется, он также обязан компенсировать образовательной организации затраты. Важно, что при поступлении по целевому договору можно подать заявление и на общий конкурс», – рассказал Алексей Дренин.

Также 10 процентов бюджетных мест резервируется для инвалидов I и II групп, которые будут учиться по адаптированным программам бакалавриата или специалитета.

Приемная кампания в вузы в этом году стартует 20 июня.