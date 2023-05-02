Представитель Природнадзора Югры ответил на вопросы югорчан

В Югре продолжается весенний сезон охоты. На вопросы югорчан, связанных с этой сферой, в ходе эфира «Центра управления регионом» ответил первый заместитель руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Александр Бирюков.

Нынешний сезон охоты начался 15 апреля и продлится до 20 мая с традиционной добычи селезня и утки. «На остальную водоплавающую дичь охота началась 28 апреля. В районах, расположенных южнее 61° северной широты, продлится с 28 апреля до 7 мая; через неделю, с 5 мая, откроется на территориях севернее 61 параллели и продлится до 14 мая; а с 12 мая начнется охота в зонах севернее 62 параллели. Здесь сезон продлится до 21 мая. В последнюю субботу апреля начнется охота на боровую дичь, и далее, соответственно, будет открываться по зонам на день позже, чем на водоплавающую дичь», – рассказал Бирюков. Он также добавил, что в тех местах, где объявлен особый пожароопасный режим – а сейчас это Кондинский и Советский районы – охота запрещена, так как людям в принципе нельзя находиться в лесах.