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49 собак нашли хозяев в ходе акции «Веснушка» в ХМАО

В Югре завершилась зоозащитная акция «Веснушка»

49 собак нашли хозяев в ходе акции «Веснушка» в ХМАО
Фото: pixabay

В Югре завершилась зоозащитная акция «Веснушка». Она продолжалась два месяца, участие в ней приняли волонтеры, специалисты служб округа, дети и югорчане, желающие помочь животным, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

За время проведения акции волонтеры нашли хозяев 49 собакам. Также удалось собрать 15 464 килограмма корма. В школах и детских садах округа прошли 9 654 «Урока добра», а в приютах - 78 «Дней открытых дверей».

Также в рамках акции активно велась вакцинация и стерилизация животных. Бесплатно стерилизовали 257 домашних собак, чипировали - 349 и вакцинировали против бешенства - 500.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 211, комментариев: 0
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