В ХМАО ликвидировали первый в этом году лесной пожар

На территории ХМАО ликвидировали первый в этом году лесной пожар площадью 15,5 га, сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

«По данным на 2 мая в Югре ликвидирован природный пожар площадью 15,5 га. Он произошел в Урайском лесничестве. В настоящее время действующих природных пожаров в регионе нет», - рассказали в ведомстве ТАСС.

Там добавили, что в округе продолжают действовать два ландшафтных (природных) пожара площадью 110 га. Всего в текущем году зарегистрировали 21 ландшафтный пожар общей площадью 834 га. Для сравнения - в прошлом году, по данным на 2 мая, было зафиксировано три ландшафтных пожара площадью 109 га.

Ранее в региональном ГУ МЧС отмечали, что основная причина ландшафтных пожаров в Югре - человеческий фактор.