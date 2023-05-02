Житель Мегиона нашел сверток черного цвета с наркотиком около дерева

В Мегионе сотрудники задержали 44-летнего мужчину, который при виде страж порядка выбросил черный сверток на землю. Внутри него оказалось наркотическое вещество массой 0,305 грамма, содержащее в составе мефедрон, рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

«По словам подозреваемого, два дня назад он шел по улице и увидел лежащий у дерева сверток черного цвета. Понимая, что это наркотики, мужчина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, поднял его и положил в карман. Уже вечером, находясь у себя дома, фигурант проверил содержимое свертка и употребил. Оставшийся порошок он завернул обратно и снова спрятал в карман куртки», − рассказали в ведомстве.

На следующее утро мужчина направился на поиски работы. Он оглядывался по сторонам, так как в кармане у него было запрещенное вещество, и увидел двигающихся в его сторону полицейских. Тогда он и выбросил сверток, что не ушло от глаз стражей порядка.

Мегионец сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения − подписка о невыезде.