Турист из Нижневартовска сорвался со скалы в Башкирии

Турист из Нижневартовска сорвался с Красной скалы в селе Павловка Нуримановского района в Башкирии. Инцидент произошел в минувшие выходные, сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 56-летний мужчина взобрался на четырехметровую высоту и сорвался. «На место происшествия были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС.При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его родственникам», - рассказали в пресс-службе.

В ГК ЧС добавили, что случаи падения регулярно происходят на Красный скалах. «По статистике Красные скалы являются лидерами по количеству чрезвычайных происшествий», — уточнили спасатели.