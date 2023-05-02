Синоптики прогнозируют резкое потепление в Югре

На этой неделе в некоторые районы Югры придет резкое потепление. Столбики термометров поднимутся до +27, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в среду, 3 мая, синоптики прогнозируют ночью +2, +7 градусов, местами -3,-8. Днем температура поднимется до +15, +20, местами +7, +12, а в Кондинском районе +21, +26. Обещают местами небольшие осадки.

А в четверг, 4 мая, по прогнозам будет небольшой дождь и гроза. Столбики термометров покажут до +22 градусов, в южных районах до +27.