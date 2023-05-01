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В Югре ограничили вылов рыбы из-за нереста

Мероприятие «Весенний нерест» для сохранения рыбных ресурсов началось в Югре

В Югре ограничили вылов рыбы из-за нереста
Фото: ru.freepik.com

В Югре стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест» для сохранения рыбных ресурсов. В этот период нельзя использовать сети, иметь их на борту и вылавливать запрещенные виды. Суточную норму добычи также огранили – общий вес не должен превышать 30 килограммов, сообщили в Телеграм-канале «Югра Официально».

«Разрешено использовать атарм для вылова мелкочастиковых видов на малых реках, ставные сети и удочки с ограничением по количеству крючков», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках мероприятия будут проводиться выездные обследования и формироваться патрульные группы. За нарушение правил предусмотрены штрафы и административная ответственность. Подробную информацию о запретах можно найти на сайте.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 92, комментариев: 0
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