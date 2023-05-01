Мероприятие «Весенний нерест» для сохранения рыбных ресурсов началось в Югре

В Югре стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест» для сохранения рыбных ресурсов. В этот период нельзя использовать сети, иметь их на борту и вылавливать запрещенные виды. Суточную норму добычи также огранили – общий вес не должен превышать 30 килограммов, сообщили в Телеграм-канале «Югра Официально».

«Разрешено использовать атарм для вылова мелкочастиковых видов на малых реках, ставные сети и удочки с ограничением по количеству крючков», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках мероприятия будут проводиться выездные обследования и формироваться патрульные группы. За нарушение правил предусмотрены штрафы и административная ответственность. Подробную информацию о запретах можно найти на сайте.