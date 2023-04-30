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В ХМАО зафиксировано 20 ландшафтных пожаров

В Югре создано 19 авиамаршрутов для патрулирования лесов в пожароопасный период

В ХМАО зафиксировано 20 ландшафтных пожаров
Фото: Депнедра Югры

В Югре зафиксированы 20 ландшафтных пожаров на общей площади 650 гектаров. В связи с этим прошло заседание по выполнению плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду.

«В рамках подготовки к пожароопасному сезону предусмотрено выставление временных пожарных постов в десяти труднодоступных населенных пунктах, — обозначил начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй. — В целях оперативного реагирования на защиту населенных пунктов от угрозы распространения в них ландшафтных (природных) пожаров созданы 17 мобильных группировок пожарной службы. Дополнительно для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными природными пожарами, созданы 11 опорных пунктов, и на их базе —сводные мобильные группы общей численностью 185 человек и 50 единиц техники. Также предусмотрен резерв сил и средств в виде аэромобильной группировки в составе 80 человек и 10 единиц техники».

Кроме этого, в мае-июне в населенных пунктах будут проведены внеплановые проверки, организована профилактическая работа с населением на противопожарную тематику. В предстоящие праздничные и выходные дни с целью выявления фактов нарушения требований пожарной безопасности запланирована работа патрульно-контрольных групп с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

Первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов добавил, что в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение 1680 человек и 907 единиц техники. Штат лесопожарной службы укомплектован полностью: «Сформированы 19 маршрутов авиационного патрулирования протяженностью почти десять тысяч километров».


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Сегодня в 15:29, просмотров: 115, комментариев: 0
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