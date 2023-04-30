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Участковым врачам в ХМАО начнут доплачивать по 14 тысяч рублей

Югорские врачи и медперсонал получат ежемесячную надбавку к зарплате

Участковым врачам в ХМАО начнут доплачивать по 14 тысяч рублей
Фото: pexels

В Югре введены дополнительные выплаты для врачей и медработников отдельных категорий. Отмечается, что первая выплата случится в мае этого года. При этом сумму с января по апрель выплатят разово, а затем надбавка будет начисляться раз в месяц.

«Выплата коснется врачей, средних медицинских работников и младшего медицинского персонала медицинских организаций амбулаторно-поликлинической службы, а также врачей, фельдшеров и медсестер «Центра медицины катастроф», — сообщили во время заседания правительства ХМАО.

Врачам, работающим амбулаторно, оказывающих первичную помощь по территориально-участковому принципу, будут доплачивать максимально 14 500 рублей в месяц. Для врачей «Центра медицины катастроф» прибавка составит 11 500 рублей, фельдшеры и медсестры этого медучреждения начнут получать дополнительно от 4500 до 7000 рублей.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 66, комментариев: 0
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