Югорские врачи и медперсонал получат ежемесячную надбавку к зарплате

В Югре введены дополнительные выплаты для врачей и медработников отдельных категорий. Отмечается, что первая выплата случится в мае этого года. При этом сумму с января по апрель выплатят разово, а затем надбавка будет начисляться раз в месяц.

«Выплата коснется врачей, средних медицинских работников и младшего медицинского персонала медицинских организаций амбулаторно-поликлинической службы, а также врачей, фельдшеров и медсестер «Центра медицины катастроф», — сообщили во время заседания правительства ХМАО.

Врачам, работающим амбулаторно, оказывающих первичную помощь по территориально-участковому принципу, будут доплачивать максимально 14 500 рублей в месяц. Для врачей «Центра медицины катастроф» прибавка составит 11 500 рублей, фельдшеры и медсестры этого медучреждения начнут получать дополнительно от 4500 до 7000 рублей.