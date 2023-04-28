Путин посмертно наградил жителя ХМАО за спасение тонущих детей

Жителя ХМАО Александра Тупикина, спасшего тонущих детей ценой своей жизни, посмертно наградил Владимир Путин. Информация об этом появилась на портале правовой информации.

Напомним, что мужчина помог выбраться из воды двум тонущим детям. Инцидент произошел летом прошлого года – югорчанин вместе с другом рыбачили на протоке в Нижневартовске, после чего услышали крики ребят. Девочку и мальчика удалось вытащить на берег, но Александр выбраться не смог. Его тело искали спасатели несколько дней после трагедии. У мужчины остались жена и двое детей.

Отмечается, что указ президента был подписан 27 апреля. В документе сказано, что награда вручается за смелость и решительность граждан в экстремальных условиях.