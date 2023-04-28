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Девятилетняя девочка перебегала дорогу и попала под машину в Югорске

В Югорске в ДТП пострадала девятилетняя девочка

Девятилетняя девочка перебегала дорогу и попала под машину в Югорске
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 27 апреля, на дорогах Югорска пострадал ребенок по собственной неосторожности. Девятилетняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте, рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

«Около 17:15, в городе Югорск, 30-летняя женщина, управляя «Skoda», совершила наезд на 9-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, перебегала проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее трое парней пострадали в ДТП на трассе в Сургутском районе.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 89, комментариев: 0
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