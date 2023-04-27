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​В Югре более 2,7 тысячи человек обсуждали вопросы образования для особенных детей

Югра провела большую конференцию по инклюзии в образовании

​В Югре более 2,7 тысячи человек обсуждали вопросы образования для особенных детей
Фото pixabay.com

В Югре прошла конференция со сложным названием «Инклюзивное образование и общество: стратегии, ресурсы, практики», но тема эта интересует многих экспертов и простых жителей региона. В итоге в режиме оффлайн и онлайн участниками мероприятия стали 2,7 тысячи человек из всех 22 муниципалитетов Югры, а также городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Екатеринбурга, Челябинска, Шадринска и Самары.

«Инклюзия – это такая форма обучения, при которой любой – я подчеркиваю, любой человек, имеющий физические, интеллектуальные, эмоциональные, ментальные, языковые особенности, – может учиться в общеобразовательной организации, – рассказала заместитель директора АНО «Институт развития образования» Галина Котельникова. – При этом организация создает все возможности для получения качественного образования такими людьми. И это правильно – дети с особыми возможностями здоровья, которые учатся в общеобразовательных школах, намного легче интегрируются в общество, социализация у них проходит на максимально высоком уровне».

Отсюда вытекает специфика проведенного департаментом образования и науки Югры, а также Институтом развития образования Югры конференции. Она предназначалась далеко не для узкой аудитории специалистов инклюзивного образования (хотя и для них тоже), а для довольно широкого круга людей – ученых, практиков, педагогического сообщества, учителей школ, воспитателей детских садов, работников дополнительного образования, психологов, дефектологов, а также, собственно, родителей детей с ОВЗ.

Для более эффективного сбора участников конференция прошла полностью в режиме онлайн, причем в абсолютно открытом режиме. Все ссылки на платформу «Контур.Толк» лежали в общем доступе на сайтах организаторов, и подключались все, кто хотел.

«Конференция проводится с 2016 года, интерес к этой теме не ослабевает, так что у нас только на этапе предварительной регистрации было более 2 000 участников, и, несмотря на окружной статус, она уже вышла за рамки региона», – отметила Галина Котельникова.

После пленарного заседания все участники распределились по пяти различным площадкам, на которых работали два дня:

1. «Реализация проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» на уровне общего и дополнительного образования: опыт, проблемы, перспективы»

2. «Региональная система педагогического наставничества в инклюзивной среде в ХМАО – Югре: механизмы формирования и развития»

3. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и их семей»

4. «Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций между собой и с НКО и общественными организациями, выполняющими функции ресурсного обеспечения развития инклюзивной образовательной среды»

5. «Использование современного специального учебного оборудования, ассистивных технологий и вспомогательных технических средств в обучении и сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»

Так как 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, вопросы из этой сферы имели место и на прошедшей «инклюзивной» конференции. «Эта тема важная, потому как даже если педагог имеет хороший опыт, и далеко не в первый год работает с особенными детьми, он все равно должен помнить – каждый отдельный ребенок это особый случай. И хорошо, когда есть не просто коллега-руководитель, а действительно наставник, который поможет словом, делом и примером», – рассказала Галина Котельникова.

Итогом конференции стал масштабный обмен опытом, практиками, и также выработка новых решений, касающихся инклюзивности образования.


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