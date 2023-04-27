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Сургут вновь выбился в лидеры в ХМАО по суточному числу зараженных ковидом

За сутки коронавирус подтвердился у 132 югорчан

Сургут вновь выбился в лидеры в ХМАО по суточному числу зараженных ковидом
Фото: pixabay

В 19 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Если днем ранее большинство новых заболевших зафиксировали в Ханты-Мансийске, то за последние сутки «лавры» вернул себе Сургут, где зарегистрировали 40 пациентов с ковидом. Следом идет Нижневартовский район - 14 случаев заражения, Ханты-Мансийск - 11 и Лангепас - 10. В других городах и районах Югры выявлено от 1 до 9 заболевших.

У 128 пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 3 диагностирована пневмония, еще у одного заболевание протекает бессимптомно, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 24 случая, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 33, 50-64 лет – 32, старше 65 лет – 18», - уточнили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 107, комментариев: 0
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