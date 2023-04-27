В Югре продолжается программа социальной догазификации

По итогам 2022 года газификация Югры составила 85,3 процентов, что на 12,3 процента выше среднего показателя по России – он составляет 73 процента. Об этом рассказала на заседании регионального штаба Наталья Комарова. Она также добавила, что на данный момент уровень потенциальной газификации составляет 91,1 процента, и именно на него округ будет ориентироваться и закладывать в основу будущих решений, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

Тем временем Газпром продолжает строить инфраструктуру, которая позволит подключать новые домохозяйства, в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, в поселках Зеленоборск Советского района и Каркатеевы Нефтеюганского района. «Строительно-монтажные работы по мероприятиям программы выполняются в соответствии с планом-графиком, утвержденным правительством региона и ПАО «Газпром», – подчеркнула Наталья Комарова.

План по социальной догазификации в Югре в 2022 году был выполнен на 165 процентов, и впереди еще много работы. «В настоящее время приняты 2 959 заявок, заключены 2 713 договоров, при этом к 1 598 домовладениям газ подведет до границ участка, в 933 домовладения газ подан. Потенциал для подключения создан для 2 704 домовладений», – обозначила ближайшие планы Наталья Комарова.