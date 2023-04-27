В Югре прошел эфир, посвященный психологической поддержке детей перед экзаменами

Выпускные экзамены, к которым сейчас готовятся и дети, и родители по всей России – большой стресс, который нужно правильно пережить. Этому был посвящен эфир Центра управления регионом Югры с психологом Ольгой Ивасюк.

Она рекомендовала в это сложное время поддерживать и себя, и детей в ресурсном состоянии – соблюдать режим сна, хорошо есть, соблюдать физическую активность (хотя интенсивность спортивных тренировок лучше несколько снизить) и регулярно сменять виды деятельности. При подготовке к экзаменам следует не распыляться, а сосредоточиться на тех точках, где есть пробелы в знаниях.

Если ребенок волнуется – можно напрямую задать ему вопрос, почему это происходит, и даже простое обсуждение уже поможет выпускнику почувствовать себя легче. Для приведения в спокойное состояние можно освоить и практиковать дыхательные упражнения. При подготовке лучше использовать механизмы тайм-менеджмента – например, 20 минут занятий и 5 минут отдыха.