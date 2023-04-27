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Лже-проститутка обманула студента из ХМАО на деньги

Проститутка из Челябинска обманула студента ХМАО и заработала на нем семь тысяч рублей

Лже-проститутка обманула студента из ХМАО на деньги
Фото: unsplash.com

23-летний студент из ХМАО хотел скрасить вечер в объятиях жрицы любви, но стал жертвой 19-летней мошенницы из Челябинска. На одном из сайтов он нашел подходящее объявление, созвонился с автором и после перевел предоплату в 7 тысяч рублей. Но «любви» так и не дождался. Об этом сообщили в полиции Югры.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по ХМАО – Югре установили личность злоумышленницы, которой оказалась 19-летняя жительница Челябинска, и выехали в командировку для ее задержания. В ходе обыска в квартире аферистки полицейские обнаружили мобильный телефон, по которому она общалась с потерпевшим, а также банковскую карту, куда была внесена предоплата. Задержанная созналась в содеянном», - указано на сайте УМВД по ХМАО.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 70, комментариев: 0
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