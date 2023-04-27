Парады Победы отменяют в городах ХМАО

В городах ХМАО отменяют парады Победы. Уже известно, что традиционного праздничного марша не будет в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, в Сургуте решение пока не принято, отмечают региональные СМИ.

«Прохождения торжественным маршем у нас не будет. Было принято решение его отменить в знак солидарности с жителями тех регионов, где проведение парадов невозможно», - сообщили в администрации Ханты-Мансийска изданию Neft.

В Нижневартовске не будет ни парада военной техники, ни традиционного шествия «Бессмертный полк». «Шествия, парада военизированной техники, а также "Бессмертного полка" в традиционной форме в этом году в Нижневартовске не будет в знак солидарности с приграничными территориями, а также для обеспечения максимальной безопасности», - рассказали ТАСС в мэрии города.

Власти Нижневартовска пообещали создать в городе праздничную атмосферу. Пройдут мероприятия для ветеранов, состоятся возложения цветов, выступления артистов и тематические выставки.