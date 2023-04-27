Трое парней пострадали в ДТП на трассе в Сургутском районе

ДТП с тремя пострадавшими произошло накануне, 26 апреля, в Сургутском районе. Авария случилась ранним утром на 49 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский», сообщает Госавтоинспекция ХМАО.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель «ВАЗа» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и два пассажира - 17 и 19-летние юноши - получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 аварии с пострадавшими. Травмы получили 4 человека.