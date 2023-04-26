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​Югра вновь объединила на своей базе представителей разных регионов, национальностей и культур

В Югре прошел очередной всероссийской форум национального единства

​Югра вновь объединила на своей базе представителей разных регионов, национальностей и культур
Фото vk.com/shtabugra

В Ханты-Мансийске завершен очередной IV Всероссийский форум национального единства. Он собрал более 500 участников из 45 регионов России, среди которых – руководители и представители исполнительных органов власти, муниципалитетов, научного сообщества, гражданского актива, учреждений культуры, спорта, молодежной политики, СМИ. Цель мероприятия – повышение эффективности реализации стратегии государственной национальной политики и стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.

«У нас в автономном округе, по данным переписи, проживают представители 139 народов. Югра дорожит таким народным многообразием, – обратилась к участникам события Наталья Комарова. – У каждого из народов России уникальные обычаи, традиции и ценности, уходящие корнями в глубь веков и передаваемые из поколения в поколение. Весной мы поздравляем друг друга с Пасхой, с Ураза-байрамом, праздником обско-угорских народов «Вороний день». Задача у нас сегодня серьезная – сформировать решения по укреплению духовной общности многонационального народа России, это и есть ключевая тема Всероссийского форума национального единства. Уважаемые участники, благодарю вас за готовность к сотрудничеству, обмену знаниями, опытом».

Среди гостей мероприятия был губернатор Тюменской области Александр Моор, он также обратился к участникам события: «Очень важно, чтобы знание многонациональной истории государства формировалось с детства. Поэтому я предложил организовать туристические поездки по территориям Уральского федерального округа для детей из семей военнослужащих. Дать им возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой соседей. А главное– укрепить чувство национальной идентичности, увидеть, как в мире и согласии в наших регионах живут представители разных народов, вероисповеданий, подружиться со сверстниками. Ведь знания и дружба – это то мирное оружие, которое крепко защищает от терроризма и экстремизма. Идею уже поддержали руководители дум Тюменской области».

Одной из центральных и красочных «фишек» прошедшего форума стала выставка-дефиле «Нарядная Россия». Коллекции национальных костюмов презентовали 26 участников из 12 регионов России – Республик Тыва, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Иркутской, Курганской, Липецкой, Псковской, Свердловской областей, Югры, Ямала, Москвы.

«От лица организаторов благодарим участников Всероссийской выставки-дефиле «Нарядная Россия» за то, что вы сохраняете многообразие исторических, духовных и культурных традиций народа, переходящих из поколения в поколение», – отметила замдиректора Окружного дома народного творчества по художественно-творческой деятельности Мария Клешнина.

В рамках форума прошли такие мероприятия, как школа этноблогеров, где рассказывалось о подходах и инструментах, при помощи которых люди могут рассказывать о своем народе и культуре широкой аудитории. Один из спикеров этой площадки – представитель малочисленного народа кеты Хайвалам Вакувагир. «На югорской земле я впервые. Когда поступило приглашение, не задумываясь, согласилась. Хотела посмотреть эту удивительную землю, познакомиться с культурой, потому что мы с вами ближайшие соседи, – рассказала этноблогер. – Я из Красноярского края, мы чуть восточнее. Конечно, сохраняется изолированность, и здорово, что подобные форумы позволяют нам поддерживать общение и обмениваться опытом».

Разумеется, одна из важнейших функций любого форума, и прошедшего в Ханты-Мансийске тоже – обмен опытом и практиками. Это произошло на площадке «Школы молодых лидеров». В частности, руководитель Ресурсного центра поддержки проектных инициатив в сфере сохранения наследия народов Югры «Касум ех» Белоярского района Елена Федотова рассказала о своем опыте по сохранению культуры коренных севернян из села Казым с населением 1,5 тысячи человек.

«Дети, которые жили в селе, были уже оторваны от культуры и плохо знали родной язык. Мы старались погрузить их в родную культуру. Так появилось детское этно-культурное стойбище „Нумсанг ех“ („Мыслящие люди“), – поделилась Елена Федотова. – Но мало знать, как сохранить культуру, нужно знать, как ее трансформировать, передать детям. Одной из форм работы с молодежью стали проектные игры („Парламент мировых народов“). Сначала не всегда было ясно, зачем это проводим, кому это нужно, если нет возможности их реализовать. Но позже осознали, что развивали проектное мышление».


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Сегодня в 18:42, просмотров: 35, комментариев: 0
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