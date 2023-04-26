Пенсионерка из Лангепаса за три месяца перевела мошенников 5,5 млн рублей

В Лангепасе полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. От действий аферистов пострадала 82-летняя женщина. Она потеряла 5,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД города.

Югорчанка рассказала полицейским, что решила инвестировать накопления в акции ресурсодобывающих компаний. Она нашла в интернете объявление о продаже акций газодобывающей организации и позвонила по указанному номеру. Собеседница рассказала пенсионерке о выгодных условиях приобретения ценных бумаг, а затем выслала 84 мотивирующих видео о заработках на бирже.

«Пенсионерка, поддавшись уговорам, 3 месяца переводила личные сбережения на неизвестные счета. Когда денежные средства закончились, мошенники перестали выходить на связь, тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - рассказали в пресс-службе полиции.