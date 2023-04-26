Губернатор Югры встретилась с победителями различных грантовых конкурсов

За три года в конкурсе на гранты губернатора Югры для физлиц приняли участие 1 255 человек, из которых более половины – молодые люди до 35 лет. Правда, в числе победителей, коих около 500 человек, молодежи уже немного меньше – 45 процентов. Больше всего югорчане писали проекты по развитию физкультуры и спорта, здорового образа жизни и креативных индустрий, рассказал заместитель генерального директора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрий Сафиоллин на экспертной сессии «История одного проекта».

В ходе этого мероприятия Наталья Комарова встретилась с победителями и участниками региональных и всероссийских конкурсов. «Задача участников сегодняшней экспертной сессии – предложить решения, методы по формированию патриотической культуры, преемственности поколений при подготовке общественно значимых проектов. Важно усилить роль системы наставничества как инструмента передачи опыта, духовно-нравственных ценностей, традиций в социальном проектировании на примере проектов гранта губернатора», – цитирует главу региона департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

Дмитрий Сафиоллин предложил создать сообщество консультантов-наставников, имеющих опыт разработки грантов-победителей различных конкурсов, чтобы помогать другим участникам. «Нам важно вовлекать как можно большее число молодежи в социально активную деятельность», – отметила Наталья Комарова.