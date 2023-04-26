У 58 югорчан подтвердился коронавирус за последние сутки

В 11 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. В отличие от предыдущих дней больше всего новых заболевших выявили в Ханты-Мансийске - 18. Следом идет Сугут - 12 и Нижневартовск - 9. В других городах и районах Югры зарегистрировали от 1 до 8 пациентов с ковидом.

На момент выявления у 57 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 - бессимптомно. Контакт установлен в 58 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечились за сутки 90 человек, за весь период пандемии – 264 706 югорчан. Умерли за весь период 2 615 пациентов с ковидом.