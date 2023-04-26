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С бывшего мэра Лянтора взыщут незаконные 860 тысяч рублей

Экс-мэр Лянтора Сергей Махиня незаконно получил поощрительную выплату

С бывшего мэра Лянтора взыщут незаконные 860 тысяч рублей
Фото: dumasr.ru

Прокуратура Сургутского района проверила законность перечисления бывшему главе Лянтора Сергею Махине единовременной поощрительной выплаты в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Оказалось, что он получил деньги уже после его отставки. Теперь экс-мэру придется вернуть 860 тысяч рублей в бюджет.

«Установлено, что в октябре 2022 года на основании заявления главы поселения ему перечислена единовременная поощрительная выплата, в связи с назначением пенсии за выслугу лет в размере более 860 тысяч рублей. Вместе с тем, нормативно-правовой акт, послуживший основанием для выплаты указанной суммы, принят и опубликован уже после его отставки, в связи с этим его действие на главу не распространяется», − рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 130, комментариев: 0
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