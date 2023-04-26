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​Самолет Utair ударился хвостовой частью о ВПП при посадке

Самолет Utair ударился о ВПП при посадке - прокуратура начала проверку

​Самолет Utair ударился хвостовой частью о ВПП при посадке
Фото: телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры

Самолет Aн-24 авиакомпании Utair ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу при посадке. Инцидент произошел накануне, 25 апреля, в аэропорту Нарьян-Мара. На борту судна находились 34 пассажира и 4 члена экипажа, они не пострадали. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщает телеграм-канал ведомства.

«Мониторинговыми мероприятиями, установлено, что 21.04.2023 воздушное судно Ан-24 RA-46619 авиакомпании АО "ЮТэйр", выполнявший рейс по маршруту Архангельск-Нарьян-Мар, совершило грубую посадку в аэропорту Нарьян-Мара, ударившись хвостовой частью о ВПП», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе послеполетного осмотра самолета было обнаружено повреждение нижней хвостовой и боковых частей фюзеляжа.

Прокуратура проверит исполнение авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, в том числе при подготовке авиационного персонала, подготовке и выполнении полетов. Также проверят работу экстренных служб и состояние взлетно-посадочной


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Сегодня в 10:09, просмотров: 153, комментариев: 0
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